Motosiklet sözü aldı, intihardan vazgeçti

Antalya'da, motosikleti çalınan Gürkan D. (36), üst geçitte intihara kalkıştı. 45 dakika boyunca demir parmaklıklara tutunan Gürkan D., motosiklet sözü verilmesiyle atlamaktan vazgeçti.

DHA
15 Ekim 2022 Cumartesi, 15:53
Motosiklet sözü aldı, intihardan vazgeçti
Abone Ol google-news

 Antalya'daki olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Gazi Bulvarı'nda bulunan üst geçitte meydana geldi.

Motosikleti çalındığı için bunalıma girdiğini söyleyen Gürkan D., üst geçitte intihar girişiminde bulundu. Gürkan D.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan polis, alana şerit çekti.

Polis, Gürkan D.'ye yardım edeceğini söyledi. 45 dakika boyunca üst geçidin demirlerine tutunan Gürkan D., çevreden biri motosiklet alma sözü verince intihardan vazgeçti.

Olay sırasında toplanan kalabalığın ise bu anlarda canlı yayın yapmaya çalışması dikkat çekti.


Antalya motosiklet intihar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler