Bolu'da palet fabrikasında büyük yangın!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:01

Güncelleme: 02.04.2024 - 13:01

Yangın, Bolu’nun Çaydurt bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı.

Alevlerin giderek büyüdüğü fabrikada çalışanlar dışarıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

HASAR OLUŞTU

Fabrikada yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana geldi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.