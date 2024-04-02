Bolu'da palet fabrikasında büyük yangın!

Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:01
Bolu'da palet fabrikasında büyük yangın!
Abone Ol google-news

Yangın, Bolu’nun Çaydurt bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı.

Alevlerin giderek büyüdüğü fabrikada çalışanlar dışarıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

HASAR OLUŞTU

Fabrikada yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana geldi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


bolu haberleri palet fabrikası haberleri fabrika haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Çorum'da büyük yangın: 6 evde hasar oluştu!

Çorum'da büyük yangın: 6 evde hasar oluştu!
Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölenler için yürüyüş ve anma töreni düzenlendi

Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölenler için yürüyüş ve anma töreni düzenlendi
Mersin'de TIR garajında yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi

Mersin'de TIR garajında yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bilgi Yılmaz, İYİ Parti’den istifa etti, Akşener’i de istifaya davet etti

Bilgi Yılmaz, İYİ Parti’den istifa etti, Akşener’i de istifaya davet etti
AK Parti Sancaktepe’yi kaybedince iftar çadırını kapattı

AK Parti Sancaktepe’yi kaybedince iftar çadırını kapattı
Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu

Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu
1 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yaban Çiçekleri ve Survivor All Star reyting sıralaması

1 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yaban Çiçekleri ve Survivor All Star reyting sıralaması
Pendik 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Pendik'te seçimi kim kazandı? Pendik Belediye başkanı kim oldu?

Pendik 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Pendik'te seçimi kim kazandı? Pendik Belediye başkanı kim oldu?
AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı

AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı
İmamoğlu, seçim zaferinin ardından İstiklal’de yurttaşlarla beraber

İmamoğlu, seçim zaferinin ardından İstiklal’de yurttaşlarla beraber
Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi

Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi