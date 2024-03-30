Çorum'da büyük yangın: 6 evde hasar oluştu!
Çorum'un Kargı ilçesinde bir köyde çıkan yangında 6 ev zarar gördü.
Sinanözü köyünde Emine Alabaş'a ait evin çatısında elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.
Yangın kısa sürede çevredeki evlere de sıçradı.
İhbar üzerine köye Kargı ve Osmancık belediyeleri itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yurttaşların yardımıyla söndürülen yangında 6 evde hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri, evlerde soğutma çalışması yaptı.
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