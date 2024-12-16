Bolu'da sır olay: 70 yaşındaki erkek, yaşadığı iş hanının deposunda ölü bulundu

Bolu’da, bir iş hanında esnafın temin ettiği depoda yaşayan Bekir Akatay (70) ölü bulundu.

Bolu'da sır olay: 70 yaşındaki erkek, yaşadığı iş hanının deposunda ölü bulundu
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:53

Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak’ta, bir iş hanındaki depoda, esnafın kalması için sağladığı depoda 2 yıldır yaşayan Bekir Akatay’dan haber alamayan esnaf, kapıyı kırarak içeri girdi.

ÖLÜ BULUNDU

Akatay, yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Bekir Akatay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Akatay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Etiketler: #bolu #Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

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