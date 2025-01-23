Bolu’da yangında hayatını kaybeden Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı toprağa verildi

Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ile kızı Derin Yalçın, İstanbul Ataşehir’de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu’da yangında hayatını kaybeden Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı toprağa verildi
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İHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:02

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı, 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

Yangında hayatını kaybedenlerden Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Derin Yalçın için Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Atakan Yalçın’ın eşi Yaprak Yeşilada Yalçın, kızı Defne Zeynep Yalçın, Yalçın ailesinin akrabaları ve yakınları ile eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve yurttaşlar katıldı.

2012’den beri Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak görev alan Atakan Yalçın ile kızı Derin Yalçın, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye’de Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Etiketler: #Kartalkaya #Grand Kartal Otel #Atakan Yalçın

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