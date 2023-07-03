Tuzla’da otomobilin bagajında 125 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Tuzla'da polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara ait olduğu belirlenen otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada 125 kilo metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:54
Tuzla’da otomobilin bagajında 125 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere ait olduğu ve uyuşturucu madde sevkiyatında kullanıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı. Ekipler bir süre takip ettikleri aracı durdurdu.

Ekipler araçtaki 2 kişiyi aşağı indirerek araçta arama yaptı.Aramada aracın bagaj kısmında çöp poşetleri içinde 125 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Aracın torpido gözünde ise 1 ruhsatsız tabanca ile 7 fişek bulundu.Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 


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