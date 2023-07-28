Bolu'daki orman yangını devam ediyor!
Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam orman yangını çıktı. Yangına havadan müdahale sürüyor.
Bolu'nun Göynük ilçesi Aşağıkınık köyündeki ormanda, dün akşam yıldırım düşmesine bağlı yangın çıktı.
Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Mudurnu, Göynük ve Seben ilçeleri ile Düzce'den arazözler ve ekipler sevk edildi.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale sürüyor.
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