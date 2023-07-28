Bolu'daki orman yangını devam ediyor!

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam orman yangını çıktı. Yangına havadan müdahale sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:49
Bolu'daki orman yangını devam ediyor!
Abone Ol google-news

Bolu'nun Göynük ilçesi Aşağıkınık köyündeki ormanda, dün akşam yıldırım düşmesine bağlı yangın çıktı.

Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Mudurnu, Göynük ve Seben ilçeleri ile Düzce'den arazözler ve ekipler sevk edildi.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale sürüyor.


bolu Orman orman yangını Yangın

İlgili Haberler

Türkiye günlerdir alevlere teslim... Orman Yüksek Mühendisi Melih Olcay: Yangın teşkilatı yetersiz

Türkiye günlerdir alevlere teslim... Orman Yüksek Mühendisi Melih Olcay: Yangın teşkilatı yetersiz
Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş: Dertleri yangın söndürmek değil

Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş: Dertleri yangın söndürmek değil
Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın!

Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın!

En Çok Okunan Haberler