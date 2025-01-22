Son Dakika... Bolu Kartalkaya'da otel yangını faciası: Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin açıklama!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaralananların sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Son Dakika... Bolu Kartalkaya'da otel yangını faciası: Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin açıklama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 18:41

Sağlık Bakanlığı Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaralananların sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir."

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında açıklanan son verilere göre, 76 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yurttaşın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan yangına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.


Etiketler: #Sağlık Bakanlığı #Kartalkaya #Yangın #yaralı

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