Bölüm başkanının diploması iptal edilmişti: Galatasaray Üniversitesi de eylemlere katılıyor

Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:47

Güncelleme: 20.03.2025 - 13:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlenmişti.

Bugün de birçok üniversitede öğrenciler eylem kararı aldı.

BÖLÜM BAŞKANININ DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi mezunu olan birçok kişinin diploması iptal edilmişti.

1990 yılında yatay geçişte 'usülsüzlük' yapıldığı iddiasıyla diploması iptal edilen kişiler arasında Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da vardı.

Bugün eylem kararı alan üniversitlerden biri de diploması iptal edilen İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın olduğu Galatasaray Üniversitesi oldu.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri saat 13.30'da Çırağan'dan Beşiktaş’a yürüyüş düzenleyecek.

"HOCAMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında diploması iptal edilen Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’a destek için dersleri boykot etme kararı aldı.

Üniversite kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, Ataay’a yönelik kararı protesto ederken, ders saatlerinde sınıflara girmeyerek alkışlı eylem gerçekleştirdi. Öğrenciler, “Hocamıza sahip çıkıyoruz” sloganlarıyla süreci eleştirirken, üniversite yönetimine sessiz kalmama çağrısı yaptı.