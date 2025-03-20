Polis müdahalesi tepki çekmişti: Üniversiteliler İmamoğlu'na destek için yeniden sokağa çıkıyor
Dün sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ'de protesto gösterileri düzenlemişti. Bugün ise birçok üniversitede İmamoğlu'na destek için protestolar düzenlenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlenmişti.
Bugün de birçok üniversitede öğrenciler eylem kararı aldı.
Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Beşiktaş’a yürüyüş düzenlerken İstanbul Üniversitesi öğrencileri oturma eylemi yapacak.
Öte yandan, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Onsekiz Mart Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi gibi birçok üniversitede de çeşitli protesto ve eylemler planlanıyor.
Ülke genelinde yapılması planlanan öğrenci eylemleri şu şekilde:
İSTANBUL
13.30 - Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Çırağan'dan Beşiktaş'a yürüyüş gerçekleştirecek.
13.00 - İstanbul Üniversitesi öğrencileri oturma eylemi yapacak.
12.30 -Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri eylem gerçekleştirecek.
12.00 - Türk Alman Üniversitesi / Merkez Yemekhane
17.00 - Boğaziçi Üniversitesi / Kuzey Meydan
12.30 - İTÜ MED çimleri
20.00 - Marmara Üniversitesi Öğrencileri Yenikapı Marmaray durağında buluşuyor.
İZMİR
12.00 - Ege Üniversitesi Yemekhanesi’nde eylem olacak.
12.30 - Dokuz Eylül Üniversitesi Yemekhanesi’nde eylem olacak.
19.30 - Bornova Büyükpark Meydan
17.30 - İYTE / Gülbahçe Shell Önü
ANKARA
17.00 - Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı
12.30 - Bilkent Üniversitesi Ff binası ve Sa binası havuzu arasında
ESKİŞEHİR
15.00 - Anadolu Üniversitesi / Ana Yemekhane Önü
18.30 - Anadolu Üniversitesi / Ana Yemekhane
13.00 - Osmangazi Üniversitesi / Kütüphane Önü
ANTALYA
17.00 - Antalya Saat Kulesi
20.30 - OLBİA Çarşısı
ÇANAKKALE
14.30 - Onsekiz Mart Üniversitesi / Genç Ofis - ÖSEM Önü arası yürüyüş
KOCAELİ
15.00 - Kocaeli Üniversitesi / A Kapısı
TRABZON
12.30 - KTÜ / Titia Kantin (İİBF Kantini)
BARTIN
17.30 - BARTIN MERKEZ MÜZE ÖNÜ
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