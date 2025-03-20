Polis müdahalesi tepki çekmişti: Üniversiteliler İmamoğlu'na destek için yeniden sokağa çıkıyor

Dün sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ'de protesto gösterileri düzenlemişti. Bugün ise birçok üniversitede İmamoğlu'na destek için protestolar düzenlenecek.

Polis müdahalesi tepki çekmişti: Üniversiteliler İmamoğlu'na destek için yeniden sokağa çıkıyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 11:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlenmişti.

Bugün de birçok üniversitede öğrenciler eylem kararı aldı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Beşiktaş’a yürüyüş düzenlerken İstanbul Üniversitesi öğrencileri oturma eylemi yapacak.

Öte yandan, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Onsekiz Mart Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi gibi birçok üniversitede de çeşitli protesto ve eylemler planlanıyor.

Ülke genelinde yapılması planlanan öğrenci eylemleri şu şekilde: 

İSTANBUL

13.30 - Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Çırağan'dan Beşiktaş'a yürüyüş gerçekleştirecek.

13.00 - İstanbul Üniversitesi öğrencileri oturma eylemi yapacak.

12.30 -Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri eylem gerçekleştirecek.

12.00 - Türk Alman Üniversitesi / Merkez Yemekhane

17.00 - Boğaziçi Üniversitesi / Kuzey Meydan

12.30 - İTÜ MED çimleri

20.00 - Marmara Üniversitesi Öğrencileri Yenikapı Marmaray durağında buluşuyor.

İZMİR

12.00 - Ege Üniversitesi Yemekhanesi’nde eylem olacak.

12.30 - Dokuz Eylül Üniversitesi Yemekhanesi’nde eylem olacak.

19.30 - Bornova Büyükpark Meydan

17.30 -  İYTE  / Gülbahçe Shell Önü

ANKARA

17.00 - Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı

12.30 - Bilkent Üniversitesi Ff binası ve Sa binası havuzu arasında

ESKİŞEHİR

15.00 - Anadolu Üniversitesi / Ana Yemekhane Önü

18.30 - Anadolu Üniversitesi / Ana Yemekhane

13.00 - Osmangazi Üniversitesi / Kütüphane Önü

ANTALYA

17.00 - Antalya Saat Kulesi

20.30 - OLBİA Çarşısı

ÇANAKKALE

14.30 - Onsekiz Mart Üniversitesi / Genç Ofis - ÖSEM Önü arası yürüyüş

KOCAELİ

15.00 - Kocaeli Üniversitesi / A Kapısı

TRABZON

12.30 - KTÜ / Titia Kantin (İİBF Kantini)

BARTIN

17.30 - BARTIN MERKEZ MÜZE ÖNÜ


Etiketler: #ODTÜ #İstanbul Üniversitesi #Ekrem İmamoğlu

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