Bölünen Menzil'de sular durulmuyor: Göndermeli mesajlar
Menzil Tarikatı'ndaki ayrışmanın ardından başlayan tartışmalar tarafların göndermeli mesajlarıyla devam ediyor. Büyük ve küçük kardeşlerin sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlar dikkat çekti.
Menzil Tarikatı’nda sular durulmuyor. Şeyh Seyit Abdülbaki el Hüseyni’nin ölümün ardından oğulları arasında başlayan tartışma tarikatın bölünmesiyle sonuçlanmıştı.
Tarikattan ayrıldığını duyuran Büyük oğul Muhammed Saki El Hüseyni, dün sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj yayımladı.
Kardeşleri ile anlaşamadığı için tarikattan ayrılan Muhammed Saki El Hüseyni, İslam tarihinde kardeşleri tarafından kuyuya atılması ile bilinen Yusuf peygamberden örnekler vererek ‘Yusuf’u kuyuya attılar. Kuyudan güneş gibi doğdu. Çok Şükür’ yazdı.
July 26, 2023
Bu mesajın ardından ise ölen şeyhin küçük oğlu Muhammed Mübarek el hüseyni’nin kontrolünde olan ve Menzil’in ana gövdesi olarak bilinen Semerkand grubunun Semerkand radyo hesabından ilginç bir mesaj yayımlandı. Paylaşımda "Allah'ım! ben çokça tövbe edenlerden eyle. Beni (günah ve pisliklerden) temizlenenlerden eyle." ifadelerinin yer alması ise dikkat çekti.
"Allah'ım! ben çokça tövbe edenlerden eyle. Beni (günah ve pisliklerden) temizlenenlerden eyle." pic.twitter.com/ilVdp4SyQE— Semerkand Radyo (@Semerkandradyo) July 27, 2023
Cumhuriyet gazetesi geçen günlerde yaptığı haberde konuya ilişkin ayrılığın resmileştiğini duyurmuştu.
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