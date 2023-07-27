Bölünen Menzil'de sular durulmuyor: Göndermeli mesajlar

Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:05

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:12

Menzil Tarikatı’nda sular durulmuyor. Şeyh Seyit Abdülbaki el Hüseyni’nin ölümün ardından oğulları arasında başlayan tartışma tarikatın bölünmesiyle sonuçlanmıştı.

Tarikattan ayrıldığını duyuran Büyük oğul Muhammed Saki El Hüseyni, dün sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj yayımladı.

Kardeşleri ile anlaşamadığı için tarikattan ayrılan Muhammed Saki El Hüseyni, İslam tarihinde kardeşleri tarafından kuyuya atılması ile bilinen Yusuf peygamberden örnekler vererek ‘Yusuf’u kuyuya attılar. Kuyudan güneş gibi doğdu. Çok Şükür’ yazdı.

Bu mesajın ardından ise ölen şeyhin küçük oğlu Muhammed Mübarek el hüseyni’nin kontrolünde olan ve Menzil’in ana gövdesi olarak bilinen Semerkand grubunun Semerkand radyo hesabından ilginç bir mesaj yayımlandı. Paylaşımda "Allah'ım! ben çokça tövbe edenlerden eyle. Beni (günah ve pisliklerden) temizlenenlerden eyle." ifadelerinin yer alması ise dikkat çekti.

"Allah'ım! ben çokça tövbe edenlerden eyle. Beni (günah ve pisliklerden) temizlenenlerden eyle." pic.twitter.com/ilVdp4SyQE — Semerkand Radyo (@Semerkandradyo) July 27, 2023

Cumhuriyet gazetesi geçen günlerde yaptığı haberde konuya ilişkin ayrılığın resmileştiğini duyurmuştu.