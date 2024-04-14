Bolu’nun ‘sakin şehrine’ tatilci akını

Yayınlanma: 14.04.2024 - 13:43

Güncelleme: 14.04.2024 - 13:43

Bolu’nun sakin şehir unvanlı ilçesi Göynük, Ramazan Bayramı’nın son gününde de tatilcilerin akınına uğradı.

Göynük’e gelen tatilciler yöresel yemekleri tadarak ilçe sokaklarını gezme fırsatı buldu.

Özellikle Akşemseddin Hz. Türbesi’ni ziyaret eden ziyaretçiler, dua etti. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri’nin türbesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1464 yılında Bolu’nun Göynük ilçesine yaptırıldı.

Kefeli taşından yapılan kasnaksız bir kubbe ile örtülü altıgen planlı bir yapı olan türbe, her hafta yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor.