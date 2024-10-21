Bomba yapımı eğitimi veren IŞİD'li terörist İstanbul'da yakalandı
Emniyet güçlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu kimliğini gizlemek için seyyar satıcılık yaptığı belirlenen ve Avcılar'da düzenlenen operasyonla yakalanan IŞİD'li terörist tutuklandı.
Terör örgütü IŞİD'in bomba yapımı eğitimi verdiği ve bombalı saldırılarında yer aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve terör örgütleriyle irtibatlı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, geçmiş dönemde terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyette bulunan ve Musul bölgesinde bomba yapımı konusunda eğitim aldığı belirlenen şüpheli O.M'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.
Çalışmalarını bu zanlı üzerinde yoğunlaştıran ekipler, teknik ve fiziki yaparak şüpheliyi izlemeye aldı.
Zanlının, kimliğini gizlemek için seyyar satıcılık yaptığını belirleyen ekipler, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren diğer örgüt üyeleriyle de iletişiminin devam ettiğini ortaya çıkardı.
TUTUKLANDI
Çalışmalarda, zanlının Musul bölgesinde gerçekleşen bombalı saldırılarda yer aldığı anlara ait görüntülere de ulaşan ekipler, Avcılar'da düzenledikleri operasyonla şüpheli O.M'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaboğlu'ndan ilk açıklama geldi
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- ‘Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'
- Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
- Banka hesaplarınız boşaltılabilir!
- Önce paylaştı, sonra sildi: Tepki çeken açıklama
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- Gözler o iki ismi aradı… Cenazeye katılmadılar
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Fenerbahçe, Samsun'da ağır yaralı!