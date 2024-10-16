IŞİD'e sağlık hizmeti veriyordu... Samsun'da yakalandı!

Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü IŞİD'e sağlık hizmeti verdiği iddia edilen bir kişi, Samsun'da jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.

IŞİD'e sağlık hizmeti veriyordu... Samsun'da yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:32

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda 2012-2015 yılları arasında Suriye Rakka'da terör örgütü IŞİD'e sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Suriye uyruklu M.O.'yu (33) Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.O., o tarihlerde Suriye'de hemşire olarak çalıştığını ancak IŞİD ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Savcıya ifade veren M.O., mahkemeye sevk edildi. M.O., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #gözaltı #IŞİD #Hemşire #Samsun

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