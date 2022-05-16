Şanlıurfa'da canlı bomba saldırısı hazırlığındaki IŞİD'li terörist yakalandı
içişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki IŞİD'li teröristin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nca eylem hazırlığındaki IŞİD'li ve 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı 'canlı bomba' Beşşar El Mizhen'in, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el koyulan flash bellek içeriğindeki inceleme sonucu DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel belge tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, örgütsel belgelerin çözülmesiyle operasyon başlatıldı. İl TEM Şube Müdürlüğü'nce 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı terörist Beşşar El Mızhen, Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el koyuldu.
Açıklamada, "Teröristin DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi" denildi.
Yakalanan teröristle birlikte bu yıl IŞİD’in yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eyleminin engellendiği kaydedildi.
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