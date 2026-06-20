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Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı: Silivri Belediyesi'nde başkanvekili bugün belli oluyor

Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı: Silivri Belediyesi'nde başkanvekili bugün belli oluyor

20.06.2026 09:22:00
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Haber Merkezi
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Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı: Silivri Belediyesi'nde başkanvekili bugün belli oluyor

Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine geçecek ismin belirlenmesi için bugün mecliste oylama yapılıyor.
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İstanbul'un Silivri ilçesinde hareketli bir cumartesi sabahı yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik yürütülen adli süreçlerin ardından, bugün gözler Silivri Belediye Meclisi'ne çevrildi.

İstanbul Valiliği'nin duyurduğu takvim doğrultusunda, Silivri İlçe Belediye Meclisi saat 10.00'da toplanarak oylama işlemine başladı. Yeni başkanvekilini belirleyecek olan oylamada, meclis üyelerinin parti dağılımı kritik bir önem taşıyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarına göre, Silivri Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) açık bir farkla çoğunluğu elinde bulunduruyor. Cumhur İttifakı (MHP ve AKP) üyeleri ise meclisteki en büyük ikinci grubu oluşturuyor. Çoğunluk avantajına sahip olan CHP'nin belirleyeceği adayın başkanvekili seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Başkanvekili seçimi için CHP'nin adayı Yalçın Ekici oldu.

İşte anbean yaşananlar...

10.30 | OYLAMA BAŞLADI

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine başkanvekili seçiliyor. Oylama an itibari ile başladı.

İlk tur sonuçları:

Yalçın Ekici: 20 oy

Geçersiz: 5 oy

NE OLMUŞTU?

Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan iddialar kapsamındaki soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu birçok isim gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen isimler için karar açıklanmış, Bora Balcıoğlu ile birlikte çok sayıda kişinin tutuklanmasına, bazı isimlerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Tutuklama kararının hemen ardından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak, Balcıoğlu'nun hakkındaki "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" iddialarını içeren dosya nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusunun ardından İstanbul Valiliği de devreye girerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince Silivri İlçe Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere toplanmasını kararlaştırmıştı.

İlgili Konular: #Seçim #silivri #Silivri Belediyesi

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