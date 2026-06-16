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Özgür Çelik'ten Silivri ve Beylikdüzü belediyelerine yönelik operasyonlara tepki: 'Teslim olmayacağız'

Özgür Çelik'ten Silivri ve Beylikdüzü belediyelerine yönelik operasyonlara tepki: 'Teslim olmayacağız'

16.06.2026 15:01:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Çelik'ten Silivri ve Beylikdüzü belediyelerine yönelik operasyonlara tepki: 'Teslim olmayacağız'

Silivri ve Beylikdüzü belediyelerine yönelik operasyonlara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Meşruiyetini dışarıdan alanlara, muhalefeti yok etmeye çalışanlara, adaleti katledenlere, Türkiye'yi korku ülkesi yapmak isteyenlere teslim olmayacağız" dedi.
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Silivri Belediyesi'ne cuma sabahı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yardımcısı Fatih Yavuz dahil 10 kişinin tutuklanması, Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda da çok sayıda yöneticinin gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

"MUHALEFETİ YOK ETMEYE ÇALIŞANLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

"Belediyelerimize düşman hukuku uygulanmaya devam ediyor" diyerek operasyonlara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları kaydetti:

"Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu ve yol arkadaşlarımız iftiralar ile tutuklandığı sırada Beylikdüzü Belediyemize yeni bir operasyon ile güne başladık. Önce iftiraların atıldığı, sonra o iftiraların altının doldurmak için peş peşe operasyonların yapıldığı, kuyruklu yalanların birbirine dolandığı, mahkeme salonlarında tel tel dökülen iddialar ile insanların özgürlüğünün gasp edildiği bu kara düzene karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Meşruiyetini dışarıdan alanlara, muhalefeti yok etmeye çalışanlara, adaleti katledenlere, Türkiye'yi korku ülkesi yapmak isteyenlere teslim olmayacağız."

ASLAN: 'OPERASYONLAR ŞEHRİMİZE BÜYÜK ZARAR VERİYOR'

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu’nun somut olmayan iddialarla tutuklandığı sırada Beylikdüzü Belediyemize sabah operasyonu ile uyandık. Başkanlarımız ve belediyelerimizin üzerindeki ağır baskıların ve adaletsizliğin ülkemize şehirlerimize büyük zarar verdiğini artık herkesin görmesi gerekiyor. Silivri ve Beylikdüzü halkının yanındayız."

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