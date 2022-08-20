Borç batağındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden dev israf: 210 milyon lira harcayacaklar...
AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit’e inşa ettireceği 'Milli İrade Meydanı' için 209,4 milyon TL’lik sözleşme imzaladı. Ancak Belediye'nin haziran 2022 itibarıyla 3,5 milyar TL’lik Hazine borcu olduğu biliniyor .
17 yıldır AKP'nin elinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te inşa edilecek Milli İrade Meydanı 210 milyon liralayı gözden çıkardı.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ihale onayını 29 Nisan’da aldı. İhale ise onay tarihinden 15 gün sonra, 14 Haziran’da gerçekleştirildi.
210 MİLYON LİRALIK HARCAMA
İdare, 215 milyon 721 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkarırken sözleşme, 15 Ağustos’ta imzalandı. Sonuç ilanı ise henüz yayımlanmazken; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli ise 209 milyon 444 oldu.
BELEDİYE FAİZ BATAĞINDA
2022’nin ilk yarısında toplam harcama miktarı 3 milyar 468 milyon 328 TL'yi bulan idarenin yalnızca faiz giderinin Ocak-Haziran döneminde 724,8 milyon TL olduğu öğrenildi. Ayrıca idarenin faiz gideri 2021’in aynı dönemine oranla yüzde 197 arttı.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Kötü haber AKP'ye yakın araştırmacıdan
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Cezası 'bir yıllık' kira
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- Kedilerin bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı