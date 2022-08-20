Borç batağındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden dev israf: 210 milyon lira harcayacaklar...

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:19

17 yıldır AKP'nin elinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te inşa edilecek Milli İrade Meydanı 210 milyon liralayı gözden çıkardı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ihale onayını 29 Nisan’da aldı. İhale ise onay tarihinden 15 gün sonra, 14 Haziran’da gerçekleştirildi.

210 MİLYON LİRALIK HARCAMA

İdare, 215 milyon 721 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkarırken sözleşme, 15 Ağustos’ta imzalandı. Sonuç ilanı ise henüz yayımlanmazken; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli ise 209 milyon 444 oldu.

BELEDİYE FAİZ BATAĞINDA

2022’nin ilk yarısında toplam harcama miktarı 3 milyar 468 milyon 328 TL'yi bulan idarenin yalnızca faiz giderinin Ocak-Haziran döneminde 724,8 milyon TL olduğu öğrenildi. Ayrıca idarenin faiz gideri 2021’in aynı dönemine oranla yüzde 197 arttı.