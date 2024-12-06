Borç kavgası kanlı bitti, cinayeti itiraf edip teslim oldu
Çorum'da borç yüzünden olduğu iddia edilen olayda, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Teslim olan zanlı, "Ben yaptım" dedi.
Çorum'da yaşanan olayda, iddiaya göre F.Y. adındaki kişi, alacak verecek meselesini konuşmak için Ayhan Doğan'ın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Üzerindeki bıçakla Ayhan Doğan'ı ağır yaralayan F.Y., olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşananları anlatan F.Y., teslim olmak istediğini belirtti. Adrese giden sağlık ekipleri, Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Cinayet zanlısı F.Y. ise gittiği köyde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y. adliyeye sevk edildi.
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