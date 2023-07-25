Samsun'da borç tartışması kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti!
Çarşamba ilçesinde Özcan Atmaca ile H.T. adlı kişiler arasında borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahlar patladı. Atmaca, silahlı kavgada yaşamını yitirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Çay Mahallesi Hacı Müslim Sokak'ta gece saatlerinde Özcan Atmaca (45) ile H.T. (29) arasında borç meselesinden dolayı tartışma çıktı.
Edinilen bilgiye göre; kavgaya dönüşen olayda, H.T. yanındaki silahla Atmaca'ya ateş etti.
ZANLI GÖZALTINDA!
Olay yerinde hayatını kaybeden Atmaca'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan H.T.'nin, emniyete götürüldüğü aktarıldı.
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