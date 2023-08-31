Borç verdikleri 2 kişiyi dövmüşlerdi... 5 tefeci hakkında tutuklama kararı!
Diyarbakır'da 5 tefeci, kendilerine olan borcu ödemediklerini iddia ettikleri O.S. ile E.N.'yi götürdükleri ormanda dövüp, kaçtı. Darbedilen iki kişi, kendi imkânları ile hastaneye ulaşırken; 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır'da Silvan karayolu üzerindeki ormanda 23 Ağustos'ta tefeci şiddeti yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; 5 tefeci, borç verdikleri O.S. ile E.N.'den alacaklarını istedi. Olumsuz yanıt alan tefeciler, bunun üzerine O.S. ve E.N.'yi 2 farklı otomobille ormana götürdü. Tefeciler, O.S. ile E.N.'yi burada öldüresiye dövdü. Şüpheliler, daha sonra O.S. ile E.N.'yi ormanda bırakıp, kaçtı.
Darbedilen 2 kişi, kendi imkânları ile ormandan çıkıp, hastaneye gitti. O.S. ve E.N. tedavi altına alınırken, durum polise bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. ile E.N.'nin ifadelerini aldı.
52 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ!
Çalışma başlatan polis, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı. 22 farklı açıyı tespit eden ekipler, 52 saatlik kamera görüntüsü elde etti. Uzman ekipçe izlenen görüntülerin ardından önce otomobiller, daha sonra içerisindeki şüpheliler C.Y., M.Ç., Ö.D., H.S., ve A.Ş. tespit edildi.
Polis, şüphelileri, eşzamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Otomobillerde yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli tutuklanırken, O.S. ile E.N.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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