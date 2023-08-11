Mersin'de sabaha karşı 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı
Mersin'de tefecilik yaptığı suçlamasıyla 2 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 2 kişinin vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptığını belirledi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından KOM ekiplerince bir iş yeri ve iki eve eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet'e götürüldü.
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