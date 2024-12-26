Borçlar AKP döneminden kalma: CHP'li Beyoğlu Belediyesi icralık oldu!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 20:19

Güncelleme: 26.12.2024 - 20:19

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" talimatının ardından CHP’li belediyelere haciz işlemleri yapılmaya başlandı.

Sözcü'den Altan Sancar'ın haberine göre, 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP yönetimine geçen Beyoğlu Belediyesi, AKP yönetiminden devraldığı borçlardan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından icralık oldu.

KAMUSAL ALANLARA HACİZ

SGK, belediye mülkiyetinde olan okul, tarihi çeşme, park, yol ve binaların da bulunduğu kamusal alanlara haciz koydurttu.

Belediye mülkiyetinde bulunan ancak plansız yapılaşma ve imar sorunlarından kamusal kullanımda kalan alanları da kapsayan haciz talebinde okuldan sosyal markete, tarihi çeşmeden binalara kadar çok sayıda yer bulunuyor.

2024 rayiç değeri 148 milyon olarak hesaplanan Kılıçali Paşa Mahallesi 45 Ada 8 ve 9 parsellerde yer alan Cihangir Münir Özkul Ortaokulu ve arsa da haciz gelen noktalar arasında yer aldı.

BAKANLIK YANIT VERMEDİ

Öte yandan Beyoğlu Belediyesi'nin 3 Ağustos 2023 tarihinde vergi borçlarının ödenmesine karşılık arazinin devrini talep ettiği ancak bugüne kadar bakanlık tarafından herhangi bir yanıt verilmediği ortaya çıktı.

SOSYAL MARKET DE HACZEDİLDİ

Beyoğlu Belediyesi’nin haczedilen alanlar arasında 6100 ihtiyaç sahibi için sosyal yardımlarının dağıtıldığı Sosyal Market de yer aldı.

Ayrıca belediyeye ait Dolapdere’deki Semt Konağı ile İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Sanat Galerisi ve vatandaşa hizmet birimlerinin yer aldığı ek hizmet binası da haciz listesine girdi.

TARİHİ ÇEŞMEYE DE HACİZ

Birinci derece koruma altındaki kültür varlığı olarak tescil edilen Bereketzade Mahallesi’ndeki tarihi Laleli Çeşme de haciz gelen taşınmazlar arasında.

Laleli Çeşme’nin yanı sıra üç tarihi çeşme daha haciz gelen noktalar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Kadiriler Tekke Cami’nin bahçesi ve Yenişehir Cami önündeki park alanı da SGK hacziyle karşı karşıya.