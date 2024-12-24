Esenyurt kayyumu Can Aksoy’un ‘icraatları’ devam ediyor… İşte atanan o isimler ve AKP'ye yakınlıkları!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 18:32

Güncelleme: 24.12.2024 - 18:32

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 55 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

Özer'in yerine kayyum olarak atanan Beyoğlu eski Kaymakamı Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'nin idari yapısını ve kadrolarını değiştirmeye devam ediyor.

Aksoy görevden alınan isimlerin yerine AKP'li isimleri atadı. Kayyum Aksoy, 5 başkan yardımcısı, 16 müdür ataması yaptı. Aksoy belediyedeki 4 müdürlüğün kapısına ise kilit vurdu.

Aksoy'un yaptığı atamaların, AKP'nin İstanbul'da kaybettiği belediyelerde daha önce görev almış isimlerden olduğu ortaya çıktı.

İşte Aksoy'un yaptığı o atamalar:

BAŞKAN YARDIMCISI ATAMALARI:

Yusuf ULUTAŞ - Başkan Yardımcısı: Mali ve İdari Müdürlükler olmak üzere 11 müdürlük bağlandı.

AKP İstanbul İl Yürütme Kurulu Üyesi – Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı – 2015 Beyoğlu Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı

Yeşil AYTULUM - Başkan Yardımcısı: Sosyal Müdürlükler olarak 5 müdürlük bağlandı.

AKP Esenyurt Belde Kadın KollarIarı Kurucu Başkanı, AKP Eski Meclis Üyesi

Ümit ÜNAL - Başkan Yardımcısı: Fen İşleri ve Park Bahçeler başta olmak üzere 5 müdürlük bağlandı.

AKP İstanbul Milletvekili Adayı – 2015

Zekeriye ŞANLIER - Başkan Yardımcısı: Sağlık ve Kültür İşleri başta olmak üzere 5 müdürlük bağlandı.

Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti – Siyasetçi, Üsküdar Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı

Nebi CANLI - Başkan Yardımcısı: İmar ve Emlak müdürlükleri bağlandı.

AKP Dönemi Beykoz Belediyesi Eski Emlak Müdürü

MÜDÜR ATAMALARI

Sakin ÇELİK – Ruhsat ve Denetim Müdürü –AKP Esenyurt Grup Başkanvekili Togay ÇOBAN’ın Akrabası

Abdulmuttalip ŞAHİN – Teftiş Kurulu Müdürü – AKP Esenyurt İlçe Başkanı Harun ÖZER’in Akrabası

Yalçın SARIKAYA – Gençlik ve Spor Müdürü – AKP Dönemi Bayrambaşa Belediye Başkan Yardımcısı,

AKP Büyükçekmece Kurucu Gençlik Kolları Başkanı

Serkan ÜSTÜNER – Basın Yayın Müdürü – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ekibinden, Muhafazakar, Köşe Yazarı

Hasan OTMAN – Destek Hizmetleri Müdürü – AKP Dönemi Beykoz Belediyesi Kültür Müdürü

Erol YURTTAŞ – İşletme ve İştirakler Müdürü – AKP Dönemi Bayrampaşa Belediyesi İştirakler Müdürü

Nebi CANLI – Emlak ve İstimlak Müdürü - AKP Dönemi Beykoz Belediyesi Emlak Müdürü

Mehmet ERCAN – Yapı Kontrol Müdürü – AKP Dönemi Fatih Belediyesi, Mühendis

İbrahim DOĞANCIOĞLU – Park ve Bahçeler Müdürü – Ulaştırma Bakanlığı personeli

Ziya SEYMEN – Temizlik İşleri Müdürü – AKP’li eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Dönemi Temizlik İşleri Müdürü

Ebru AYDIN – Kreş Müdürü – AKP’li eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Dönemi Sağlık İşleri Müdürü

Sadife OKUMUŞ – Kütüphane Müdürü – AKP’li eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Dönemi Personel

Mehmet URGAR – Muhtarlık İşleri Müdürü – AKP’li eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Dönemi Muhtarlık Müdürü

Alper ASIM ÖZER – Kültür İşleri Müdürü – Eyüpsultan Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü

Hüseyin BAĞCI – Özel Kalem Müdürü – Beyoğlu Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü

Mehmet SALİM BİLEN – Sağlık İşleri Müdürü - AKP’li Necmi Kadıoğlu Dönemi Müdür

KAPATILAN MÜDÜRLÜKLER

Yerel Hizmetler Müdürlüğü

Dış İlişkiler Müdürlüğü

İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü