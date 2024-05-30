Bornova Anadolu Lisesi’nden ‘Ayran Günü’ açıklaması

Yayınlanma: 30.05.2024 - 22:05

Güncelleme: 30.05.2024 - 22:05

İzmir'in önde gelen eğitim kurumlarından Bornova Anadolu Lisesi'nin (BAL) geleneksel Ayran Günü için verilen onayın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından süresiz olarak iptal edildiğine yönelik haberlerin ardından BAL'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada "2 Haziran tarihinde saat 12.00'de başlayacak Geleneksel Ayran Günümüz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile gerçekleştirilecektir. Tüm mezunlarımız geleneksel etkinliğimize davetlidir. Saygılarımızla" denildi.

Çok sayıda siyasetçi ve ünlü ismin mezunu olduğu BAL'ın bu sene 58'inci kez düzenlenecek olan geleneksel şenliğinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklandığı iddiası tartışma yaratmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Kamil Okyay Sındır, Tunç Soyer ile TKP Merkez Komite Üyesi Kemal Okuyan da BAL mezunu olan siyasetçiler arasında.