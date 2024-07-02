Bornova'daki orman yangınının nedeni belli oldu

İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanda çıkan yangına, mangalı ters çevirerek neden olduğu belirlenen Onur A. yakalanıp tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:31
Bornova'daki orman yangınının nedeni belli oldu
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Kayadibi Mahallesi Homeros 1 mevkisinde bulunan ormanda 29 Haziran Cumartesi günü yangın çıktı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin Onur A. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin mangalı ters çevirip ayağını yaktığı, çıkan yangını söndüremediği, ardından da hastaneye gittiği belirlendi.

Harekete geçen jandarma ekipleri Onur A.’yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün sevk edildiği adliyede İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


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