Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,13'lük düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,13'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1,79 puanlık azalışla 1.411,75 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi 0,11 değer kaybetti.
DOLARDA SON DURUM
Dolar, güne 9,13 seviyesinden başlarken, dün gece Merkez Bankası'nın 3 üyesinin görevden alınmasının ardından tarihi zirvesini görerek 9,1896'e çıkmış durumda
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