Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda gözaltı...
Kayseri'de otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Kudüs Caddesi ile Karaçayır Caddesi kesişiminde meydana geldi.
E.G. idaresindeki 38 YU 747 plakalı kamyonet ile E.D. yönetimindeki 34 RY 1227 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savrulurken E.G., D.K., A.A., E.D., F.E. ve A.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye iyi haber yok!
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- 'Seküler müdür kalmadı'
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!
- İkinci elde 'Suriyeli' hareketliliği