Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda gözaltı...

Kayseri'de otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda gözaltı...
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:14

Feci kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Kudüs Caddesi ile Karaçayır Caddesi kesişiminde meydana geldi.

E.G. idaresindeki 38 YU 747 plakalı kamyonet ile E.D. yönetimindeki 34 RY 1227 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savrulurken E.G., D.K., A.A., E.D., F.E. ve A.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #Kayseri #kaza

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