Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Boş apartmanın giriş katında ölü bulundu: Kimliği tespit edildi!

Muratpaşa'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış bir apartmanın giriş katında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 51 yaşındaki Mehmet Gözüaçık olduğu belirlendi.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:10
Boş apartmanın giriş katında ölü bulundu: Kimliği tespit edildi!
Abone Ol google-news

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Derya Caddesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış bir apartmanın giriş katında hareketsiz yatan birini gören belediye personeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İncelemede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 51 yaşındaki Mehmet Gözüaçık olduğu tespit edildi.

Gözüaçık'ın uzun bir süredir camide ve boş binalarda yaşadığı öğrenildi. Cenaze incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Adli Tıp Antalya apartman Muratpaşa Personel kentsel dönüşüm ölü ölü bulundu

İlgili Haberler

Haber alınamayan 77 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!

Haber alınamayan 77 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!
Emekli özel harekat polisi ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı!

Emekli özel harekat polisi ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı!
2 gündür aranıyordu... 12 yaşındaki Dursun Efe ölü bulundu!

2 gündür aranıyordu... 12 yaşındaki Dursun Efe ölü bulundu!

En Çok Okunan Haberler