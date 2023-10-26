Boş apartmanın giriş katında ölü bulundu: Kimliği tespit edildi!
Muratpaşa'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış bir apartmanın giriş katında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 51 yaşındaki Mehmet Gözüaçık olduğu belirlendi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Derya Caddesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış bir apartmanın giriş katında hareketsiz yatan birini gören belediye personeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ!
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İncelemede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 51 yaşındaki Mehmet Gözüaçık olduğu tespit edildi.
Gözüaçık'ın uzun bir süredir camide ve boş binalarda yaşadığı öğrenildi. Cenaze incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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