Yol kenarında erkek cesedi bulundu!
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 73 yaşındaki yaşlı adamın yol kenarında cansız bedeni bulundu. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adam toprağa verildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi'nde yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 73 yaşındaki Emin Öz olduğu belirlenen yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, yapılan otopsisinde kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
3 çocuk babası Emin Öz'ün cenazesi, Kandıra Cebeci Mahalle Cami'de kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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