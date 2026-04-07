Boş yolcu otobüsünün bagajından 53 kaçak göçmen çıktı

7.04.2026 10:15:00
Yozgat'ta yolcusu bulunmayan otobüsün bagajında 53 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta polis ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağından şüphelenilen 2 araç ve yolcu otobüsünün Yozgat üzerinden çeşitli illere gideceğini belirledi.

Ekipler, şüpheli araçlar ile koltukları boş olan yolcu otobüsünü kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu.

Aramada, yolcu otobüsünün bagaj kısmında 41, şoför yatağı kısmında 12 olmak üzere 53 düzensiz göçmeni yakaladı.

6 TUTUKLAMA

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Y.K, Y.Ç, M.Y, Y.K, B.Y. ile R.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "organizatör" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İlgili Haberler

Bombalanmayla gelecek özgürlüğü bekleyen göçmenler
Bombalanmayla gelecek özgürlüğü bekleyen göçmenler Bombalanmayla gelecek özgürlüğü bekleyen göçmenler
İran sınırından Türkiye'ye giren kaçak göçmenler yakalandı
İran sınırından Türkiye'ye giren kaçak göçmenler yakalandı Batman'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 25 kaçak göçmen yakalandı.
Trump’tan göçmenlere teklif: Para ve uçak biletiyle geri dönün
Trump’tan göçmenlere teklif: Para ve uçak biletiyle geri dönün ABD Başkanı Donald Trump, ülkeden gönüllü bir şekilde ayrılmayı planlayan düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istediklerini belirtti.