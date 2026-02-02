Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bombalanmayla gelecek özgürlüğü bekleyen göçmenler
Feyzi Açıkalın
Son Köşe Yazıları

Bombalanmayla gelecek özgürlüğü bekleyen göçmenler

02.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Yıl, milattan önce (M.Ö.) 2600. Uruk askerleri Akadların Kiş şehrini almak için kuşatmış, Uruk’un efsane kralı Gılgamış da baskı altındaki Kiş halkına, onları özgürlüğüne kavuşturacağını iletmektedir. Gılgamış saldırıyı ertelemek için bir şart ortaya koşmakta, Akad kralından, mızrak ucu yapmakta kullandığı yeni metal alaşım teknolojisini durdurmasını ve onların yapıldığı atölyeleri imha etmesini istemektedir! 

Dünya halkları demeyelim ama en azından Mezopotamyalılar böğürlerini tutmuş saldırının ne zaman ve hangi ölçekte gerçekleşeceğini beklerken, Kral Gılgamış’ın isteğinin bununla sınırlı kalmadığı bilinir. O, geliştirilmiş mızrak ucu teknolojisini sınırlamaktan ziyade, Sümer yazılarında belirtildiği gibi, büyük tufan sonrası krallara sahip ilk şehir olacak Kiş’i bu mitolojik özelliği yüzünden almak istemektedir…

Aradan dört buçuk bin yıl geçer! Yani insanoğlunun bir önceki yanılgı ve deneyimlerinden ders alarak uygarlaştığı söylenen yaklaşık 4 bin 600 yıllık uzun bir zaman dilimi! Gel gör ki benzer bir kuşatma, ta dünyanın öbür ucundaki, yine yaklaşık 300 yıl içinde süper güç haline gelmiş ABD tarafından çok daha eski bir uygarlık olan İran’a uygulanmakta ve bu kez bütün dünya nefesini tutmuş çaresizlikle izlemektedir.

Kiş şehri insanının kuşatmada ne hissettiği bilmiyoruz ama kadim İran halkı karışık duygular içinde olmalı. Zorba Molla rejiminden kurtulmanın yolunun, hegemonyacı bir emperyalist gücün ülkesini bombalamaktan geçtiğini bilmek yürek burkucudur. O güç ki aynı 4600 yıl önceki Kiş kuşatmasının bir benzeri olarak, nükleer enerji üretimini bahane edip İran ülkesini güçsüzleştirme peşindedir. Emperyalist güç, yerleşmiş Molla rejimini devirmenin kolay olmadığını gayet iyi bilmekte, belki de daha yumuşatılmış bir benzerini İran halkına seçenek yani kendince özgürlük olarak sunmaya hazırlanmaktadır. Belki de Mollalar, dış güçlerden gelen emperyalist saldırıyı ülke ölçeğinde kenetlenme çağrısıyla bir fırsata çevirmeyi düşünmektedir… 

Dünya ile bağlantısı her anlamda kesilen İran halkının son katliamlar sırasındaki feryadını duyurmak, ancak ülke dışında göçmen ya da sığınmacı olarak yaşayanların çabasına kaldığı görülüyor. İran halkının, uzun yıllardır Batı ülkelerinde yaşayan akademisyen, sanatçı, bilim insanı gibi olanları televizyonlarda yorum yapıp dünyanın geri kalanını bilgilendiriyor. Her ne denli bu bilgilerin işgalci güce bir fırsat ve gerekçe sağladığı gibi farklı yorumlar gelse de İran’da olup biteni onlardan öğreniyoruz. 

Bizim ülkemizde de çok sayıda İranlı göçmen yaşıyor. Onları, ilk anda duygularını dışa vurmadıkları bir tedirginlik ama tanıdıkça samimileşip, içtenleşen davranışlarından tanıyoruz. Hem yaşadıkları şehir halkı ve kurumlarıyla entegre olmaya çalışıp hem de kendi içlerindeki dayanışmayı sağlayıcı organizasyonlar içinde bulunma istekleri onları diğer ülkelerin göçmenlerinden ayırıyor. Bir bölümü yerleştikleri şehri çok sevip, kendi yurdu gibi bellerken bir diğerleri daha Batı’ya gidebilmek için orayı basamak olarak görüyor.

Ülkelerindeki baskıcı Molla rejimine dayanamayıp göç edenleri, artlarında bıraktıklarının canları kadar, İran’ın ülke olarak geleceği konusunda da çok endişeliler. Kaygı ve üzüntülerini ancak sosyal medya iletileriyle duyurmayı deniyor, insanlığı katliamlar karşısında duyarlı olmaya, yabancı ülke liderlerini aksiyon almaya zorluyorlar. İran’dakiler gibi onların da kafası karışık olmalı ki bu düşünceleri mesajlarına da yansıyor. 1979 yılında dinci bir devrim ile kurtuldukları monarşik baskı rejiminin mirasçısının yani Rıza Pehlevi’nin, Batı tarafından tekrar yönetime getirilme olasılığını ehveni şer yani kötülerin iyisi görenler de var. Yani kırk katır, kırk satıra tercih ediliyor!

Mesajlarında İran’ın binlerce yıllık kadim geçmişi yansıtılırken, özellikle Şah dönemi sırasında ülkede süren Batılı yaşam tarzı fotoğraflarla örnekleniyor. Diğer taraftan da dinci Molla rejiminin doğal afetleri önlemedeki kaygısızlığı sonucu oluşan insan kayıplarını, ekonomi yönetimindeki beceriksizliklerini, kendi uçaklarını düşürecek kadar gözü karalıklarını sergileme çabasındalar. Yapabileceklerinin sınırını biliyorlar…

İran halkının içine düştüğü durumdan alınacak, kendi payımıza çok dersler var. Ehveni şer yani kötülerden iyi olanı seçmeye zorlanmak, 21. yüzyıla değin ulaşmış her kadim ulus için çok zor olmalı!

İlgili Konular: #Amerika Birleşik Devleti #İran

Yazarın Son Yazıları

Bombalanmayla gelecek özgürlüğü bekleyen göçmenler

Bombalanmayla gelecek özgürlüğü bekleyen göçmenler

Devamını Oku
02.02.2026
2025 ‘Seçimsizleştirme’den ‘Hayırsever Monarşi'ye geçiş yılıydı

2025 ‘Seçimsizleştirme’den ‘Hayırsever Monarşi'ye geçiş yılıydı

Devamını Oku
04.01.2026
Türk bisikleti nereye?

Yazının konusu yarışmacı, elit bisiklet sporu ve sporcusudur.

Devamını Oku
08.10.2025
Emine Abla Turizmi

Bir Doğu Karadeniz gezisi öncesi Google’da konuk değerlendirmeleri arandığında, göze ilk çarpan, hizmet sektöründeki sözgelimi “Emine Abla ve Ali Abi” betimlemeleri oluyor.

Devamını Oku
02.09.2025
Her şey Yerel Yönetimler Yasasıyla başladı

Her şey değil tabii ki; taşradaki/yereldeki ganimetin üretimi ve paylaşımını öngören bu yasaya sıra geldiğinde, ülkedeki kamuya ait varlıklar çoktan görücüye çıkmış, satılmıştı bile.

Devamını Oku
13.07.2025
En iyimiz en çalışkanımızdı…

Bu sözleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kaybettiği yakın çalışma arkadaşı, Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’ in ardından söylemişti.

Devamını Oku
11.06.2025
Siyasi tutuklamaların taşradaki etkisi

Yazının başlığında ‘siyasi gözaltı’ ya da ‘tutuklama’ sözleri yer alınca, bu anlatımın öznesinin CHP olduğunu anlıyoruz.

Devamını Oku
01.06.2025
Özgür Özel nasıl koşuyor

Özgür Özel nasıl koşuyor

Devamını Oku
27.05.2025
Kötülüğün resmini çizdiler

Kötülüğün resmini çizdiler

Devamını Oku
25.05.2025
En Batı’daki Doğu Fas

En Batı’daki Doğu Fas

Devamını Oku
27.04.2025
AKP umudu çoğalttı!

AKP umudu çoğalttı!

Devamını Oku
24.03.2025
Yarınını Yaren leylek gibi bekleyen halk

Yarınını Yaren leylek gibi bekleyen halk

Devamını Oku
16.03.2025
14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgisizlik

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgisizlik

Devamını Oku
16.02.2025
Hristiyanlıkla ilgili bişey…

Hristiyanlıkla ilgili bişey…

Devamını Oku
07.01.2025
2024 yılı bir büyük şakaydı…

2024 yılı bir büyük şakaydı…

Devamını Oku
04.01.2025
Birden fazla Vietnam

Birden fazla Vietnam

Devamını Oku
19.12.2024
AKP’nin demokrasi şöleni kongreleri

AKP’nin demokrasi şöleni kongreleri

Devamını Oku
12.10.2024
Tasarruf tedbirini bahane eden yerel basın

Tasarruf tedbirini bahane eden yerel basın

Devamını Oku
22.08.2024
Olimpiyat açılış ve kapanıştan ibaret değildir

Olimpiyat açılış ve kapanıştan ibaret değildir

Devamını Oku
09.08.2024
Avrupa Futbol Şampiyonası kapatılsın… Olimpiyat kalsın…

Avrupa Futbol Şampiyonası kapatılsın… Olimpiyat kalsın…

Devamını Oku
20.07.2024
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde Nâzım Hikmet

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde Nazım Hikmet

Devamını Oku
03.06.2024
Cumhuriyet’le tanışıklığımın kırkıncı yılında

Cumhuriyet’le tanışıklığımın kırkıncı yılında

Devamını Oku
09.05.2024
Ah şu çöl tozları

Ah şu çöl tozları

Devamını Oku
27.04.2024
Son Güneş Tutulması örneğinde bilimin popülerleştirilmesi

Son Güneş Tutulması örneğinde bilimin popülerleştirilmesi

Devamını Oku
13.04.2024
Umarım 2054 yerel seçimlerinde

Umarım 2054 yerel seçimlerinde

Devamını Oku
30.03.2024
Ergun Hiçyılmaz’ın ardından

Ergun Hiçyılmaz’ın ardından

Devamını Oku
14.02.2024
Deve pazarlığı

Deve pazarlığı

Devamını Oku
27.01.2024
Ülke tarihinin gördüğü en ‘siyasi’ yerel seçim

Ülke tarihinin gördüğü en ‘siyasi’ yerel seçim

Devamını Oku
10.01.2024
Seçmece başlıklarla 2023 yılı özeti

Seçmece başlıklarla 2023 yılı özeti

Devamını Oku
31.12.2023
Cumhuriyetin başkenti Ankara ve Anıtkabir

Cumhuriyetin başkenti Ankara ve Anıtkabir

Devamını Oku
29.10.2023
100. değil asıl 101. yılın nasıl kutlanacağı önemli

100. değil asıl 101. yılın nasıl kutlanacağı önemli

Devamını Oku
27.10.2023
Hızır'ın malları

Hızır'ın mallar

Devamını Oku
22.10.2023
Sıradanlaştırılıp değersizleştirilen 100. yıl kutlamaları

Sıradanlaştırılıp değersizleştirilen 100. yıl kutlamaları

Devamını Oku
18.10.2023
Derna’nın trajedisi

Derna’nın trajedisi

Devamını Oku
15.09.2023
Yerel seçimler neden hayat memat meselesi oldu

Yerel seçimler neden hayat memat meselesi oldu

Devamını Oku
10.09.2023
Doğanay Güzelgün’ün katili kim?

Doğanay Güzelgün’ün katili kim?

Devamını Oku
19.07.2023
Deniz’in babası

Deniz’in babası

Devamını Oku
17.07.2023
Siyasal İslam yazın yol alır

Siyasal İslam yazın yol alır

Devamını Oku
28.06.2023
Merve Dizdar umudu çoğalttı

Merve Dizdar umudu çoğalttı

Devamını Oku
29.05.2023
Bak, bi tanesi

Bak, bi tanesi

Devamını Oku
12.05.2023