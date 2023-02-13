Boşandığı erkek tarafından öldürüldü: Uzaklaştırma kararı yine korumadı

Antalya'da yaşayan Ayşegül Şimşek adlı kadın, boşandığı Erhan Onur Eldemir adlı erkek tarafından uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldü. Olay sonrası kaçan fail Eldemir, polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 13:08
Boşandığı erkek tarafından öldürüldü: Uzaklaştırma kararı yine korumadı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Ayşegül Şimşek adlı kadın, boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Erhan Onur Eldemir adlı erkek tarafından kesici aletle öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Antalya Havalimanı'nda bilet satış personeli olarak görev yapan Ayşegül Şimşek, iş dönüşü servis aracından indiği sırada, hakkında uzaklaştırma kararı verilen Erhan Onur Eldemir ile karşılaştı. Bir süre bağırıp, hakaret eden Eldemir, yanında taşıdığı kesici aletle Şimşek'i yaraladı. 

Fail olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, hayatını kaybetti. 

FAİL YAKALANDI

6 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen Ayşegül Şimşek'in cenazesi, Isparta'nın Gelendost ilçesi Madenli köyünde toprağa verildi. 

Ayşegül Şimşek'ten 3 yıl boşanan fail Erhan Onur Eldemir'in polis ekipleri tarafından yakalandığı aktarıldı.


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