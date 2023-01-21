110 bininci kadın üyeye rozetini takan Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son bir yıl içinde partiye katılan 110 bininci kadın üyeye rozetini taktı. İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimiz ilk 24 saat içerisinde uygulamaya koyacağız" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kollarının "Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar" sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında partiye Muğla'dan katılan 110 bininci yeni üye Gülender Kan'ı makamında kabul etti.
Kan'ın 26 yaşındaki kızı Sedef Berberoğlu'nun 2013'de ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldüğünü ve katile ceza indirimi uygulandığını öğrenen Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kadın cinayetlerini durduracak adımları atacaklarını bildirdi.
"24 SAAT İÇİNDE UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"
İktidara geldiklerinde haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamaları bitireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimiz ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı davalarına bakan özel mahkemeler olacak. Suçlular hak ettikleri cezaları alacak" değerlendirmesini yaptı.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise "YaşamHak" projesi kapsamında mağdur kadınlara, Aile Destekleri Sigortası kapsamında da yoksul kadınlara ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.
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