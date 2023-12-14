Boşandığı erkek tarafından vurulmuştu... Kurtarılamadı!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 08:26

Güncelleme: 14.12.2023 - 08:26

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde Nursena Kozan (25) ve boşandığı Şafak Şahin (36) tartışmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre; tartışmanın ardından şüpheli, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Nursena Kozan'ı başından vurarak olay yerinden kaçtı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FAİL GÖZALTINA ALINDI!

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Sincan ilçesinde bir özel hastaneye kaldırıldı. Kozan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fail erkek ise, Sincan Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.