Kocaeli'nde erkek şiddeti... Eski eşi ve arkadaşını tüfekle yaraladı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, eski eşi ile kavgayı ayırmaya çalışan kendi arkadaşını tüfekle yaraladı.

AA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 20:41
Kocaeli'nde erkek şiddeti... Eski eşi ve arkadaşını tüfekle yaraladı!
Abone Ol google-news

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Yasin D., arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halinde giderken eski eşi Arzu Ç.'yi gördü.

Araçtan inen Yasin D., bilinmeyen nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Arzu Ç. ile kavgayı ayırmak isteyen Kadir U. tüfekle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Arzu Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zanlı, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.


kocaeli tüfek arkadaş Kadın

İlgili Haberler

Malatya’da kan donduran olay: Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Malatya’da kan donduran olay: Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu
Aile üyeleri uyurken babasını pompalı tüfekle öldürdü!

Aile üyeleri uyurken babasını pompalı tüfekle öldürdü!
Esenyurt'ta, pompalı tüfekle komşularına ateş açtı: 1 yaralı

Esenyurt'ta, pompalı tüfekle komşularına ateş açtı: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler