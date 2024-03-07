Erkek dehşeti... Polis memuru boşandığı kadını öldürdü!
Tarsus'ta, polis memuru Mustafa Yıldır, bir yıl önce boşandığı Mervegül Bayer'i öldürüp intihar etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki demir yolu yakınında polis memuru Mustafa Yıldır (41), yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer (31) ile tartıştı.
Mervegül Bayer'e tabancayla ateş eden Yıldır, aynı tabancayla kendini vurdu.
Silah sesini duyan yurttaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Fail Yıldır'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralı Bayer'i hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Bayer de kurtarılamadı.
Yıldır ve Bayer'in cenazeleri morga götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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