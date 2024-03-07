Erkek dehşeti... Polis memuru boşandığı kadını öldürdü!

Tarsus'ta, polis memuru Mustafa Yıldır, bir yıl önce boşandığı Mervegül Bayer'i öldürüp intihar etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:59
Erkek dehşeti... Polis memuru boşandığı kadını öldürdü!
Abone Ol google-news

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki demir yolu yakınında polis memuru Mustafa Yıldır (41),  yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer (31) ile tartıştı.

Mervegül Bayer'e tabancayla ateş eden Yıldır, aynı tabancayla kendini vurdu.

Silah sesini duyan yurttaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Fail Yıldır'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralı Bayer'i hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Bayer de kurtarılamadı.

Yıldır ve Bayer'in cenazeleri morga götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


boşandı haberleri Mersin haberleri Memur haberleri polis haberleri Soruşturma haberleri vurdu haberleri

İlgili Haberler

Adana'da erkek şiddeti... Kadını ağır yaraladı!

Adana'da erkek şiddeti... Kadını ağır yaraladı!
77 yaşındaki erkek, eşini ve oğlunu öldürdü

77 yaşındaki erkek, eşini ve oğlunu öldürdü
Adıyaman’da erkek şiddeti: Babasıyla oğlunu damdan attı, annesini de darbetti

Adıyaman’da erkek şiddeti: Babasıyla oğlunu damdan attı, annesini de darbetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin ihmal iddiası: Ameliyatı geciktirdiler

Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin ihmal iddiası: Ameliyatı geciktirdiler
Ömer dizisine dahil olan Türkü Su Demirel kimdir?

Ömer dizisine dahil olan Türkü Su Demirel kimdir?
TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı: ‘Otobüs, TEM kenarında indirdi’ iddiası

TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı: ‘Otobüs, TEM kenarında indirdi’ iddiası
Fatih Terim Yunanistan’da kupaya gidiyor: Rakibi belli oldu

Fatih Terim Yunanistan’da kupaya gidiyor: Rakibi belli oldu
Araç alıp satanlar dikkat! AYM'den sigorta kararı: Araç satışı sonrası sigorta 15 gün devam eder mi?

Araç alıp satanlar dikkat! AYM'den sigorta kararı: Araç satışı sonrası sigorta 15 gün devam eder mi?
ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!

ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!
Karadeniz'de sıcak saatler: Ukrayna, Rus gemisini vurdu

Karadeniz'de sıcak saatler: Ukrayna, Rus gemisini vurdu
Bursa’da TIR kazası: Sürücü hayatını hayatını kaybetti

Bursa’da TIR kazası: Sürücü hayatını hayatını kaybetti