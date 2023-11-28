Boşandığı kadını yemek yerken öldüren zanlı yakalandı!
Körfez'de bir restoranda arkadaşı ile yemek yerken bir ay önce boşandığı Ajda Yatar’ı tabancayla vurarak öldüren Vahyettin Polat olaydan 6 gün sonra Yalova’nın Altınova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda 23 Kasım günü öğle saatlerinde kadın cinayeti yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar (28), bir ay önce boşandığı Vahyettin Polat (37) adlı erkek tarafından tabancayla vuruldu.
6 GÜN SONRA YAKALANDI!
Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, Vahyettin Polat olay yerine geldiği araçla kaçtı. Vahyettin Polat, olaydan 6 gün sonra Yalova’nın Altınova ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polat, jandarma ekipleri tarafından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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