İstanbul'da erkek vahşeti: Boşandığı kadını boğazını keserek öldürdü

Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:40

Güncelleme: 13.11.2023 - 09:40

Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş’ın Gazi Mahallesi’nde bulunan evine gitti. Ardından Sağ ve dün 42 yaşına giren Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı.

BIÇAKLA KATLETTİ

Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında arbede yaşandı. Tuncay Sağ, teyzesinin kızı da olan Bektaş’ı mutfaktan aldığı bıçakla önce boğazını kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Saldırgan evden çıktıktan sonra 3 çocuk annesi Pınar Bektaş, eline aldığı bir bardağı pencereden dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi.

7 YAŞINDAKİ KIZI ODADA SAKLANDI

Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Ardından diğer odaları da kontrol eden komşuları, Bektaş’ın 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Pınar Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkarıldığı sırada Pınar Bektaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Tuncay Sağ'ın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan, kızlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, annesinin doğum gününü kutladığı görüldü.