Boşandığı kadının yanında gördüğü erkeğin burnunu ısırdı!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 16:14

Güncelleme: 11.03.2025 - 16:14

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından dün akşam Burdur Öğretmenevi'nde verilen iftar yemeğinde bir kişi, boşandığı kadını başka bir erkekle birlikte gördü. Bu nedenle kadın ile erkek arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle erkek, boşandığı kadının yanındaki A.K.'ye saldırıp, burnunu ısırdı. Olayın ardından kaçan A.K., yakındaki polis merkezine sığındı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen A.K., tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi plastik cerrahi servisine sevk edildi.

Arbedede yaralanan saldırgan erkek ise, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.