Boşanma aşamasında olduğu kadını katleden polis memuru tutuklandı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını silahla vurarak öldüren polis memuru tutuklandı.
Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkiinde önceki gün yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULDU
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurulan Gülten A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Gülten A.’yı silahla vurduğu belirlenen boşanma aşamasındaki eşi olan polis memuru Mürsel A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
KATİL POLİS MEMURU TUTUKLANDI
Şahıs, Samsun’un Havza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Mürsel A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Mürsel A. tutuklandı.
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