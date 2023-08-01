Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis şehit oldu
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde zırhlı polis aracı devrildi. Kazada bir polis şehit oldu.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü önünde zırhlı polis aracı devrildi.
Kazada yaralanan polisler ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'da polis memuru Ramazan Kütük'ün (31) şehit olduğu kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde şubeden çıkan Kütük'ün kullandığı zırhlı aracın manevra sırasında kontrolden çıkıp, kaldırıma çarparak devrilmesi ve polis memurlarının koşuşturması yer alıyor.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "01.08.2023 günü saat 10.09 sıralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz emrinde görevli polis memuru Ramazan Kütük, yaşanan trafik kazasında yaralanmış, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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