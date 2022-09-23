Giresun'da katliam: Boşanma aşamasındaki eşini ve 2 akrabasını öldürdü
Giresun'un Espiye ilçesinde, bir kişi, eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürdükten sonra kendini vurup intihara kalkıştı.
Katliam Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Dörtyol mevkiinde oldu. Edinilen bilgiye göre Nuri Çamur isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu silahla vurdu. Çamur daha sonra da intihar girişiminde bulundu.
Dilek Çamur, Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu hayatını kaybetti. Nuri Çamur ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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