Boşanma aşamasında olduğu kadının ailesine ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Adana'da boşanma aşamasında olduğu kadın ile tartışan ve ailesine tabanca ile ateş açan İhsan Tolan, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan'ı öldürdü, kayınvalidesi Bakiye Erkaşkan, kayınpederi Vakkas Erkaşkan ile komşuları Halil Vanlı'yı yaraladı.

Boşanma aşamasında olduğu kadının ailesine ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 15:24

Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde 53014 Sokak'ta öğle saatlerinde erkek dehşeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; İhsan Tolan, akrabası S.T. ile birlikte boşanma aşamasında olduğu kadın, 2 çocuk annesi Emine Tolan'ın bulunduğu kayınpederi Vakkas Erkaşkan'nın evine gitti. Emine Tolan çocukların evde olmadığını söyleyince ikili arasında kapı önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile İhsan Tolan, tabanca ile Emine Tolan'ın ailesine rastgele ateş açtı. Saldırgan kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kayınbirader Fuat Erkaşkan'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan kayınvalide Bakiye Erkaşkan, kayınpeder Vakkas Erkaşkan ile komşuları Halil Vanlı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, şüpheli ile yanındaki S.T. gözaltına alındı.


Etiketler: #Adana #boşanma #erkek dehşeti #Saldırgan

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