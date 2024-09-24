Boşanma aşamasındaki eşini araç içerisinde silahla vurup polise teslim oldu

Kent merkezinde yaşanan olayda, R.K. tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi N.K.'yı araç içinde tabanca ile göğsünden vurdu. Yaralı eşini hastaneye götüren zanlı, burada polise teslim oldu. N.K.'nın tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini araç içerisinde silahla vurup polise teslim oldu
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İHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:53

Malatya’da bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini tartıştığı aracın içerisinde tabanca ile göğsünden vurdu. Yaralı eşini hastaneye götüren zanlı burada polise teslim oldu.

13.15 sıralarında kent merkezinde meydana gelen olayda, avukatla görüşen karı koca R.K. ile N.K arasında tartışma çıktı. Araç içerisinde devam eden tartışma sonrası R.K. tabanca ile eşi N.K.’ya bir el ateş açtı.

Açılan ateş sonucu göğüs bölgesine kurşun isabet eden kadın yaralandı. Yaralı eşini Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götüren R.K. burada polis ekiplerine teslim oldu. Araçta inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet silah bulurken, gözaltına alınan R.K. polis merkezine götürüldü.

Yaralı N.K.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kadın cinayeti #eski eşi

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