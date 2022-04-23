Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Niksiç’ten Cumhuriyet’e özel açıklama: Atatürk değerlerini unutmayın

23 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Nermin Niksiç, Cumhuriyet’e yaptığı özel açıklamada, Türkiye’nin bir an önce Atatürk değerlerine geri dönmesi gerektiğini savundu.

İstanbul’da bir dizi görüşme yapan Niksiç gazetemiz Cumhuriyet’i ziyaret etti. Niksiç’e İstanbul Anadolu yakası Bosna-Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Erdoğan Erden de eşlik etti. Niksiç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılında Türkiye’de bulunmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

‘HASSAS DAVRANMIYORLAR’

Niksiç, Bosna Hersek ile Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman için çok yakın ilişkiler içinde olduğuna dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ten de övgüyle söz eden Niksiç, 20 yıllık AKP iktidarının, “Atatürkçülük” konusunda hassas davranmadığını vurguldı.

Niksiç, “Türkiye ile tarihsel bağlarımız var. Mustafa Kemal Atatürk, biz Bosna Herseklilerin her zaman gurur duyduğu bir liderdir. Ne yazık ki, Bosna’dan Türkiye’ye baktığımızda Türkiye’nin Atatürk değerlerini unutmaya başladığını, yıpratıldığını görüyoruz. Osmanlı sonrası ülkenin kurucusu nasıl unutulur anlaşılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

“Eğer Türkiye yeniden güçlü bir ülke olmak istiyorsa Atatürk’ün kurucu değer ve ayarlarına geri dönmeli” ifadelerini kulanan Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Nermin Niksiç, “Türkiye’nin ilk seçimde sosyal demokrasiyi savunan bir yönetime ihtiyacı var” dedi.

‘ÇÖZÜM SOSYAL DEMOKRASİDE’

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın’ın sorularını yanıtlayan Nermin Niksiç, ülkesi Bosna Hersek’te parti olarak yükselişe geçtiklerini ve ilk genel seçimde, yerel seçimde elde ettikleri zaferi yineleyeceklerini, Bosna Hersek’i de sosyal demokrat bir cumhurbaşkanının yöneteceğini belirtti.