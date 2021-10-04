BOTAŞ’ın Esenyurt’taki arazisi çalışanlar tarafından habersiz kiralandı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

İstanbul Esenyurt Çakmaklı’da bulunan ve Türkiye-Rusya doğalgaz boru hattının geçtiği arazinin, bazı BOTAŞ çalışanları tarafından kurumdan habersiz kiraya verildiği öne sürüldü. Tır garajı olarak kullanılan araziyi yediemin otoparkı yapmak için kiralamak isteyen bir dernek BOTAŞ hakkında suç duyurusunda bulundu. BOTAŞ’ı defalarca uyarmalarına rağmen bir şey yapmadıklarını dile getiren dernek yetkilisi, “Kiraya veremiyorlarsa bu adamları neden burada tutuyorlar. Yıllardır para kazanıyorlar. Ben de AKP’liyim. İstanbul il müdürlüğünde memur arkadaşlar burayı kafalarına göre kiraya vermişler” dedi. Derneğin dilekçesinde “Çevredeki fabrika sahipleri iş adamlarına burası ‘SS Haliç-Alibeyköy baraj bölgesi sanayi ve tapu işleri kooperatife aittir’ diye asılsız bilgi veriyorlar” ifadelerine yer verildi.

‘ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA’

BOTAŞ ise cevap dilekçesinde, “Söz konusu alanlar, Rusya-Türkiye boru hatlarımızın geçtiği alanlardır. Kuruluşumuza ait bu alanlardaki sınırlarımız, tüm boru hatlarımızda olduğu gibi duvar veya tel fens gibi fiziksel engeller ile ayrılmamıştır. Yapılan kontrollerde çeşitli zamanlarda hafriyat dökülmesi, araç park edilmesi v.s. şekillerde ihlaller tespit edilmektedir. İhlalleri yapan kişiler ikaz edilerek boşaltılması sağlanacaktır” denildi.

Dernek, BOTAŞ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Şikâyet dilekçesinde “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ve BOTAŞ’a defalarca bildirdik. Müdahale olmadığı gibi şahıslar kendi yerleri gibi kullanmaktadır. Genel Müdürlüğü defalarca aradım. Suç duyurusunda bulunacağımı söylediğimde ‘Elinden geleni ardına koyma’ diyerek telefonu yüzüme kapattılar. İstanbul BOTAŞ çalışanı ihbar ettiğimiz dilekçenin ve fotoğrafların fotokopisini ihbar ettiğimiz şahıslara elden vermiş olup şu anda o şahıslarla husumetli olmamıza sebep olmuştur. Şikâyetçi ve davacıyım” ifadeleri yer aldı.