Botları patlayınca baraj gölünde mahsur kaldılar
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, Atatürk Barajı gölünde botları patlayınca adacığa sığınan 2 kişiyi, polis ekipleri kurtardı.
Olay, Samsat ilçesindeki Atatürk Barajı'nda meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, bir süre sonra şişme botlar patlayınca adacığa çıkıp yardım istedi.
İhbarla bölgeye gelen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, hazırlıklarının ardından 2 kişiyi kurtardı. 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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