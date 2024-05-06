Botları patlayınca baraj gölünde mahsur kaldılar

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, Atatürk Barajı gölünde botları patlayınca adacığa sığınan 2 kişiyi, polis ekipleri kurtardı.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:45
Botları patlayınca baraj gölünde mahsur kaldılar
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Olay, Samsat ilçesindeki Atatürk Barajı'nda meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, bir süre sonra şişme botlar patlayınca adacığa çıkıp yardım istedi.

İhbarla bölgeye gelen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, hazırlıklarının ardından 2 kişiyi kurtardı. 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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