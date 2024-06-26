Boya fabrikasında yangın

Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:05

Güncelleme: 26.06.2024 - 15:05

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.