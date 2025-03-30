'Boykot genel tüketime yayılmalı' diyen Onur Alp Yılmaz hakkında resen soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 30.03.2025 - 12:07

Güncelleme: 30.03.2025 - 12:16

Halk TV ekranlarında geçen gün açıklamalarda bulunan BUPAR Araştırma Genel Direktörü ve siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

ONUR ALP YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz, dün CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting sırasında katıldığı Halk TV canlı yayıınında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belli firmalara yönelik boykot çağrısına ilişkin konuşurken şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Böyle bir ekonomide siz sadece belli markaları boykot ettirirseniz ne olur? Bu markalar zarar etmiş olur sadece. Genel tüketimde bir düşüş olmaz. Bu da ekonominin bedel ödemesi anlamına gelmez. Halkın bedel ödemesi anlamına gelir. Neden, bu firmalar zarar ettiğinde gidip sayın cumhurbaşkanına 'CHP'li belediyelere kayyum atamayın, başkanları tutuklamayın" demeyecekler. Onun yerine diyecekler ki 'Biz senin yerine inisiyatif aldık, irade ortaya koyduk zarar ettik. Sen bize yeni iyilikler yap, yeni ayrıcalıklar yap.'

İktidara yakın isimlerin hep söylediği bir şey var ya 'Ekonomik kriz varsa bu kafeler neden dolu?'. O kafeler neden oldu? İnsanlar tasarruf etseler de bir şey alamayacaklarını bildiği için 'en azından arkadaşlarımla sosyalleşeyim' diyorlar. Çünkü öbür durumda ne ev ne araba alabiliyorlar. İşte bu bağlamda bu tüketimi belli günlerde sıfıra yaklaştırmak iktidar açısından dah caydırıcı olacaktır. Amaç bu firmaları batırmak değilse, -çünkü battığı anda başka teşvikler alacaklar- mesele iktidara geri adım attırmaksa genel tüketimi düşürmek çok daha doğru bir yol."

"3 GÜNDE 25 MİLYAR DOLAR MI YAKMIŞIM?"

Yılmaz, sözleri üzerine AKP'ye yakın Yeni Şafak'ın kendisini "Halk TV canlı yayınında konuşan Onur Alp Yılmaz, ekonomiye darbe vurma çağrısı yaptı" ifadeleriyle hedef göstermesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şöyle tepki göstermişti:

"Ne yapmışım? Siyasi rakibimi tasfiye etmek için 3 günde 25 Milyar Dolar mı yakmışım? Ülkedeki vergi gelirlerinin %70’ini tüketim üzerinden al, bütün yükü halkın üstüne yık, yandaş sermayeyi pamuklara sar, sonra halka “gücünün farkında ol” diyeni hedef göster. Yok öyle halka İsviçre fiyatları ödetip Pakistan kadar demokrasi layık görmek."